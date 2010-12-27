Активисты выступили против открытия магазина в подвале дома купца Овсянникова

Дом находится на Херсонской улице.

Активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания" и муниципальные депутаты провели митинг против незаконного открытия магазина в доме купца Овсянникова. Здание находится на Херсонской лице, 2/9. Об этом активисты сообщили в официальной группе "ВКонтакте".

Депутаты и общественники пришли к зданию Смольного, чтобы потребовать от правительства прекращения работ по перепланировке и вскрытию несущих конструкций в подвале исторического здания. Активисты утверждают, что такие действия угрожают безопасности жильцов.

Ранее горожане вышли на митинг в защиту СКК.

Фото: ВК/ Центральный район за комфортную среду обитания