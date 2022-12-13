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Жителям Центрального района напомнили о раздельном сборе стекла
Сегодня, 18:35
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Жителям Центрального района напомнили о раздельном сборе стекла

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Пункты приема стекла можно найти по 17 адресам.

В Центральный район Петербурга вернулся раздельный сбор стекла. Жителей попросили выбрасывать осколки в специальные контейнеры. Об этом сообщили активисты в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

Пункты приема стекла можно найти по 17 адресам: Таврическая 21/19; Херсонская, 15; Таврическая, 2; Старорусская, 2;  Греческий, 23; Моховая, 27-29; Радищева, 2; Дегтярный, 28;  Советская, 45; Советская, 18; Воскресенская, 6-8; Калужский, 7;  Кавалергардская, 22; Советская, 31;  Лиговский, 44; Восстания, 47-49; Таврическая, 45.

Первый вывоз стекла уже был сделан. Он показал, что люди немного отвыкли приносить стекло. Наполняемость контейнеров была не так велика, как хотелось бы переработчику, чтобы он мог и дальше расширять географию проекта. Поэтому, пожалуйста, приносите активнее стекло в наши контейнеры. Расскажите об этой возможности всем своим знакомым и соседям по району.

Активист, "Центральный район за комфортную среду обитания" 

Ранее на Piter.tv: на 5-й Советской улице прорвало трубу.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: активисты, раздельный сбор стекла, центральный район за комфортную среду обитания, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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