Жителям Центрального района напомнили о раздельном сборе стекла

В Центральный район Петербурга вернулся раздельный сбор стекла. Жителей попросили выбрасывать осколки в специальные контейнеры. Об этом сообщили активисты в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

Пункты приема стекла можно найти по 17 адресам: Таврическая 21/19; Херсонская, 15; Таврическая, 2; Старорусская, 2; Греческий, 23; Моховая, 27-29; Радищева, 2; Дегтярный, 28; Советская, 45; Советская, 18; Воскресенская, 6-8; Калужский, 7; Кавалергардская, 22; Советская, 31; Лиговский, 44; Восстания, 47-49; Таврическая, 45.

Первый вывоз стекла уже был сделан. Он показал, что люди немного отвыкли приносить стекло. Наполняемость контейнеров была не так велика, как хотелось бы переработчику, чтобы он мог и дальше расширять географию проекта. Поэтому, пожалуйста, приносите активнее стекло в наши контейнеры. Расскажите об этой возможности всем своим знакомым и соседям по району.

Активист, "Центральный район за комфортную среду обитания"