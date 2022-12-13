На 5-й Советской улице прорвало трубу

Горячий источник пробился около припаркованных машин.

Сегодня, 16 апреля, в центре Петербурга прорвало трубу. Гейзер с горячей водой появился на 5-й Советской улице, 21. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

На место случившегося приехали сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Сейчас специалисты предприятия отключают трубопровод. Они планируют заменить поврежденный участок сетей.

В зоне подтопления оказались припаркованные машины, рассказали очевидцы. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен, предупреждают теплоэнергетики.

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Видео: Телеграм / Shot