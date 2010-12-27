Петербуржцы вышли на митинг за сохранение СКК

У арены собралось несколько десятков неравнодушных горожан.

Согласованное мероприятие состоялось днем в воскресенье, 13 октября. Горожане переживают о том, что популярному месту грозит снос, а не реконструкция. СКК станет одной из главных площадок предстоящего чемпионата мира по хоккею 2023 года, однако до сих пор неизвестно, кто займется обликом нового стадиона.

Мы следим за ситуацией вокруг реконструкции новой арены. Piter.TV сообщал о судах вокруг СКК и ситуации, когда активисты заявили, что в Смольном якобы выдали документ на вырубку леса у комплекса. Позже эта информация была опровергнута.

Фото: vk.com/skver_ckk