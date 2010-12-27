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На территории вокруг СКК собираются вырубить деревья
Сегодня, 20:06
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nadezhda_sib

На территории вокруг СКК собираются вырубить деревья

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Петербуржцы возмущены решением властей.

Комитет по благоустройству Петербурга выдал ордер на вырубку деревьев в сквере около СКК. Вокруг будущих работ возведут забор, соответствующий ордер выдала ГАТИ. Такое решение не устроило активистов, об этом они написали в группе ВКонтакте "Сквер у СКК".

Петербуржцы узнали, что порубочный билет дает разрешение на вырубку зеленых насаждений около спортивного комплекса на проспекте Юрия Гагарина. Разрешение было выдано ООО "СКА-Арена" еще 6 сентября 2019 года. 

Активисты обратились в комитет по благоустройству Петербурга, чтобы ознакомиться с содержанием порубочного билета. Также местные жители написали депутату ЗакСа Надежде Тихоновой.

"Не можете ли вы помочь хотя бы узнать содержание порубочного билета, выданного ООО "СКА-Арена", какие именно деревья хотят уничтожить, почему? И нельзя ли избежать этого варварства? Ведь никакие решения по территории квартала пока не приняты, объявлен только конкурс проектов реконструкции",

- написала в обращении Лариса Лопаткина. 

Напомним, 7 октября, стало известно, что власти Северной столицы объявили конкурс на реконструкцию спортивно-концертного комплекса "Петербургский". К 2023 году на месте должен появиться многофункциональный спортивно-культурный комплекс с ледовой ареной.

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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