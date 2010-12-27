Власти Петербурга объявили конкурс на реконструкцию СКК "Петербургский"

Город выделит не более 10 миллиардов рублей.

В понедельник, 7 октября, стало известно, что власти Северной столицы объявили конкурс на реконструкцию спортивно-концертного комплекса "Петербургский".Сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется, что ССК "Петербургский" станет многофункциональным спортивно-культурным комплексом с ледовой ареной. В Смольном отметили, что площадка сможет вместить более 20 000 зрителей. Кроме того, малая арена рассчитана 300 зрителей. Также в документе заявлено благоустройство прилегающей территории: парк отдыха с современным игровым комплексом.

Смольный планирует заключить концессионное соглашение. Заявки на конкурс можно подать в течение 31 дня.

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