За три месяца на рынок элитного жилья Петербурга не вышло ни одного нового проекта

Элитное жилье в основном продается уже в сданных домах.

В третьем квартале 2019 года в Петербурге не построена ни одного объекта элитного жилья. Об этом сообщило издание "Стройгазета" со ссылкой на аналитическую компанию Knight Frank St Petersburg. При этом стоимость жилплощади в данном сегменте выросло на один процент. Сейчас приобрести элитную квартиру можно с расчетом в 345 тысяч рублей за один квадратный метр.

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Отметим, что часть элитных квартир (около 47 процентов) расположена уже в сданных в эксплуатацию зданиях. С июля по сентябрь риелторам удалось реализовать 13,6 тысяч квадратных метров. Это показатель на 2 процента превышает аналогичный период в 2018 году. Средняя площадь квартир составила 125 квадратных метров, что ниже прошлого года на 2 процента.

Наибольший интерес у петербуржцев вызывают квартиры с двумя спальнями. Их покупает около 35 процентов населения. Годом ранее интерес к ним был ниже - на уровне 24 процентов. Основная часть сделок по элитному жилью не превышает суммы в 20-34 миллионов рублей.

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Фото: Piter.tv

