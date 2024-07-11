В Петербурге средняя стоимость элитной квартиры впервые выше 100 млн рублей

"Квадрат" в такой квартире обойдется в 849 тыс. рублей (+32% за год).

В Петербурге средняя цена квартиры на первичном рынке элитной недвижимости превысила 100 млн рублей в начале апреля и составила 103 млн рублей. Об этом сообщили в NF Group.

"Квадрат" в элитной квартире обойдется в 849 тыс. рублей (+32% за год). Рост связан с уходом с рынка наиболее доступного по стоимости предложения и удорожанием лотов, пишет "РБК Петербург". Также объем экспозиции сократился до 67 тыс. "квадратов" (530 квартир и апартаментов). Средняя площадь выросла до 127 "квадратов".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продолжается расселение "коммуналок". На эти цели в городской бюджет на 3 года заложено 5,6 млрд рублей. К 2027 году хотят освободить около 6 тыс. таких квартир, что позволит улучшить жилищные условия для 12 тыс. семей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)