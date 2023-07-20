В Петербурге спрос на элитное жилье увеличился в 2,4 раза

Средний бюджет сделки составил 75 млн рублей.

За первые шесть месяцев 2024 года спрос на элитное жилье в Петербурге вырос в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Об этом пишет "Интерфакс" 11 июля, ссылаясь на данные компании NF Group.

Всего с начала года продали 32,3 тыс. "квадратов" или 245 элитных квартир и апартаментов. Больше всего люксового жилья приобрели на Петровском острове (52%), Петроградской стороне (39%) и Крестовском острове (4%).

В течение нескольких кварталов мы фиксируем устойчивый интерес к элитному жилью, как следствие – на рынке наблюдаются быстрое сокращение предложения и рост цен. Высокий уровень спроса также обусловлен истощением вторичного рынка, где ажиотаж последних лет привел к вымыванию качественного предложения, в результате чего покупатели вновь обратили внимание на новостройки. По нашим оценкам, за первую половину года покупатели приобрели квартиры и апартаменты в элитных жилых комплексах суммарно более чем на 18 млрд рублей. Алия Ханбекова, директор департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге

Средний бюджет сделки составил 75 млн рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)