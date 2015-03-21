Премиального жилья в Петербурге становится все меньше

Аналитики отмечают, что в июне 2023-го средняя цена за первичную элитную недвижимость составляет 549 тыс. руб./"квадрат".

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что в Петербурге премиального жилья стали строить меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила консалтинговая компания NF Group.

Площадь выставленных на продажу объектов снизилась на 14%. Среди новостроек та же тенденция – их продают реже на 17%.

Лидерами по общей площади элитного жилья стали Петровский остров – 39%, Петроградская сторона – 35% и Крестовский остров.

Изменение запросов покупателей, которое мы наблюдали в 2022 году, привело к ситуации, когда предложение на первичном рынке оказалось не вполне релевантным новым требованиям, в частности, возросшему интересу к квартирам и апартаментам с чистовой отделкой. Андрей Соловьев, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group

Так, большая часть жилья премиум-класса – 78% – была выставлена на продажу без отделки, всего 6% – с ней.

Аналитики отмечают, что в июне 2023-го средняя цена за первичную элитную недвижимость составляет 549 тыс. руб./"квадрат".

Ранее на Piter.TV: во Фрунзенском районе идет борьба с заброшенными промзонами.

Фото: Piter.TV