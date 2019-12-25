Во Фрунзенском районе идет борьба с заброшенными промзонами

На месте заброшенных промзон во Фрунзенском районе планируют построить социальную инфраструктуру и жилье

Во Фрунзенском районе Петербурга планируется масштабная реконструкция и ликвидация заброшенных промышленных зон, которые сегодня являются местами расположения нелегальных складов. Об этом объявил глава районной администрации Константин Серов в прямом эфире Центра управления регионом.

Целью администрации района является использование этих территорий для строительства объектов социальной инфраструктуры, таких как школы, детские сады и поликлиники, а также для развития жилых кварталов.

Особое внимание уделяется проблеме нелегальных складов, которые представляют реальную угрозу для окружающих. Примером тому служит недавний сильный пожар на нелегальном складе автопокрышек на улице Салова.

Также был сделан акцент на развитии образовательной сферы и детских учреждений. За последние годы во Фрунзенском районе были открыты 7 детских садов и 2 школы.

Ранее сообщалось, что известны результаты исследования воздуха после пожара на Салова.

Фото: Piter.TV