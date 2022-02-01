Стали известны результаты исследования воздуха после пожара на Салова

Всего специалисты собрали пробы в семи точках, где было зафиксировано движение плотного дымового облака.

Специалисты химико-радиометрической лаборатории исследовали пробы воздуха после пожара, охватившего более 3 тыс. "квадратов" на улице Салова. Как и было заявлено ранее, превышения нормы загрязняющих веществ обнаружено не было. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Исследования были проведены в семи точках, где было зафиксировано движение плотного дымового облака. В результате химически опасных веществ зафиксировано не было, но запах дыма всё ещё может ощущаться из-за ветра.

Напомним, что крупный пожар на улице Салова во Фрунзенском районе произошёл в среду, 5 июля. Изначально пламя разгорелось в ангаре: оно заняло 400 кв.м., но со временем распространение значительно увеличилось. На месте работали 41 спасатель и 9 единиц спецехники.

В 15:10 пожар удалось локализовать на площади 3 тыс.кв.м. Ликвидация состоялась только в 20:59. Сведений о пострадавших не поступало.

Видео: Piter.TV