  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:47
1829
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Салова в ангаре горит продукция

0 0

Пожар тушат 5 единиц техники и 25 человек личного состава. 

Во Фрунзенском районе в ангаре загорелась готовая продукция. Черный дым виден из разных районов Петербурга. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС. 

Сообщение о пожаре на территории предприятия на улице Салова, 27, поступило в МЧС в 13:01. На территории предприятия, в ангаре горит готовая продукция на площади 400 м2. Пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-БИС.

Пожар тушат 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Видео: Piter.tv

Теги: улица салова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии