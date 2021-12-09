На Салова в ангаре горит продукция

Пожар тушат 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

Во Фрунзенском районе в ангаре загорелась готовая продукция. Черный дым виден из разных районов Петербурга. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре на территории предприятия на улице Салова, 27, поступило в МЧС в 13:01. На территории предприятия, в ангаре горит готовая продукция на площади 400 м2. Пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-БИС.

Пожар тушат 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Видео: Piter.tv