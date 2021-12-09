Пожар на территории промышленного предприятия во Фрунзенском районе потушен

Причина возгорания уточняется.

В 20:59 открытое горение на территории промышленного предприятия по адресу Салова, 27 ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В 20:59 ликвидация открытого горения. Происходит тление в завалах на площади 200 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Причина возгорания уточняется. По предварительным данным, пожар спровоцировало неосторожное обращение с огнем при производстве.

Напомним, что горение охватило площадь 3500 "квадратов". К ликвидации огня привлекались 28 единиц техники и 95 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что Роспироднадзор и Роспотребнадзор проверяют уровень загрязнения в городе после пожара на улице Салова.

Фото: Piter.TV