Пожар на территории промышленного предприятия во Фрунзенском районе потушен

В 20:59 открытое горение на территории промышленного предприятия по адресу Салова, 27 ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
В 20:59 ликвидация открытого горения. Происходит тление в завалах на площади 200 кв. метров.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Причина возгорания уточняется. По предварительным данным, пожар спровоцировало неосторожное обращение с огнем при производстве.
Напомним, что горение охватило площадь 3500 "квадратов". К ликвидации огня привлекались 28 единиц техники и 95 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.
Ранее мы рассказывали о том, что Роспироднадзор и Роспотребнадзор проверяют уровень загрязнения в городе после пожара на улице Салова.
Фото: Piter.TV
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