Роспироднадзор и Роспотребнадзор проверяют уровень загрязнения в городе после пожара на улице Салова

СЗМУ Росприроднадзора проводит выездное обследование по факту пожара на производстве в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора.
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит выездное обследование по факту пожара, произошедшего во Фрунзенском районе Петербурга. На месте уже поработали также сотрудники Роспотребнадзора, которые собирали пробы выявили, что опасных химических веществ в воздухе нет.
На данный момент известно, что произошло возгорание автомобильных покрышек. Экологическая лаборатория Росприроднадзора производит замеры атмосферного воздуха, а также направила запросы в МЧС и Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что прокуратура добилась ликвидации свалок в Невском районе.
Видео: пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора
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