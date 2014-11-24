Роспироднадзор и Роспотребнадзор проверяют уровень загрязнения в городе после пожара на улице Салова

Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят свои исследования после пожара во Фрунзенском районе Петербурга, который прошел на улице Салова. Второе ведомство уверяет, что угрозы для окружающей среды нет.

СЗМУ Росприроднадзора проводит выездное обследование по факту пожара на производстве в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит выездное обследование по факту пожара, произошедшего во Фрунзенском районе Петербурга. На месте уже поработали также сотрудники Роспотребнадзора, которые собирали пробы выявили, что опасных химических веществ в воздухе нет.

На данный момент известно, что произошло возгорание автомобильных покрышек. Экологическая лаборатория Росприроднадзора производит замеры атмосферного воздуха, а также направила запросы в МЧС и Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что прокуратура добилась ликвидации свалок в Невском районе.

Видео: пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора