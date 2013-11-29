Прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалок в Невском районе

Прокуратура Петербурга вмешательством добилась ликвидации свалки. Обращение в ведомство направил неравнодушный петербуржец.

Прокуратура Невского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на территориях вдоль улицы Большая Яблоновка на пересечении с Союзным проспектом и напротив дома 2 на улице Ворошилова расположены несанкционированные свалки автомобильных покрышек, строительных отходов и другого мусора.

Прокурор Невского района направил в суд исковое заявление об освобождении участков от отходов. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано.

Ранее сообщалось, что на Салова в ангаре горят покрышки

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