Прокуратура Петербурга добилась ликвидации свалок в Невском районе

Прокуратура Невского района по обращению местного жителя провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, на территориях вдоль улицы Большая Яблоновка на пересечении с Союзным проспектом и напротив дома 2 на улице Ворошилова расположены несанкционированные свалки автомобильных покрышек, строительных отходов и другого мусора.
Прокурор Невского района направил в суд исковое заявление об освобождении участков от отходов. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано.
Ранее сообщалось, что на Салова в ангаре горят покрышки
Фото: unsplash.com
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