Самые популярные округа для съема жилья назвали в Петербурге

Лидером рейтинга стал округ Коломяги, где ежемесячно более 14 тыс. человек ищут квартиры для долгосрочной аренды.

Специалисты сервиса "Яндекс Аренда" проанализировали данные о наиболее востребованных локациях в Санкт-Петербурге для долгосрочной аренды жилья. Они также определили средний бюджет для этих округов.

Лидером рейтинга стал округ Коломяги, где ежемесячно более 14 тыс. человек ищут квартиры для долгосрочной аренды. Средняя стоимость жилья в начале июля составила 30 тыс. рублей.

На втором месте оказались округа Звездное и Полюстрово. Ежемесячно около 11 тыс. человек ищут съемные квартиры в этих локациях. В Звездном средняя ставка составляет 38 000 рублей, а в Полюстрово – 23 тыс. рублей.

Третье место занял округ Парголово, где ежемесячно жилье ищут чуть более девяти тыс. человек. Арендовать квартиру на долгосрочный период в этой локации можно в среднем за 30 тыс. рублей.

В список также вошли Муниципальный округ №65, Юнтолово и Светлановское, Сосновая Поляна, Смольнинское, Владимирский округ и Волковское. Замыкают рейтинг Комендантский аэродром и Народный округ, разделившие десятое место.Начало формы

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)