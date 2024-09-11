Директор Якубовича назвал бредом новости о его элитном имуществе

По информации Telegram-канала SHOT, ведущий якобы скрывал от общественности роскошное жилье в Хамовниках.

Директор ведущего "Поле чудес" Леонида Якубовича Табриз Шахиди назвал бредом новости о его элитном имуществе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По информации Telegram-канала SHOT, Якубович якобы скрывал от общественности роскошное жилье в Хамовниках, стоимость которого составляет 202 млн рублей. Шахиди заявил, что эти слухи являются чепухой и бредом. Он также привел слова самого Якубовича по этому поводу. Тот с иронией заявил, что купил замок у певицы Аллы Пугачевой.

Ранее мы сообщали, что Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье.

Фото: YouTube / Что было дальше?