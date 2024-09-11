  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Директор Якубовича назвал бредом новости о его элитном имуществе
Сегодня, 13:48
107
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Директор Якубовича назвал бредом новости о его элитном имуществе

0 0

По информации Telegram-канала SHOT, ведущий якобы скрывал от общественности роскошное жилье в Хамовниках.

Директор ведущего "Поле чудес" Леонида Якубовича Табриз Шахиди назвал бредом новости о его элитном имуществе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По информации Telegram-канала SHOT, Якубович якобы скрывал от общественности роскошное жилье в Хамовниках, стоимость которого составляет 202 млн рублей. Шахиди заявил, что эти слухи являются чепухой и бредом. Он также привел слова самого Якубовича по этому поводу. Тот с иронией заявил, что купил замок у певицы Аллы Пугачевой.

Ранее мы сообщали, что Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье.

Фото: YouTube / Что было дальше?

 

Теги: леонид якубович, поле чудес, элитное жилье
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии