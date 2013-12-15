Якубович назвал Маслякова человеком с недюжинным характером

По его словам, Масляков всегда мог донести до людей улыбку и хорошее настроение.

Ведущий телепередачи "Поле чудес" Леонид Якубович назвал Александра Маслякова человеком с недюжинным характером. Об этом сообщает телеканал "360".

На гражданской панихиде по ушедшему из жизни телеведущему КВН Якубович отметил, что Масляков обладал недюжинным характером. По его словам, Масляков всегда мог донести до людей улыбку и хорошее настроение. Также Якубович отметил, что был знаком с ним 57 лет.

Ранее мы сообщали, что в Москве проходит церемония прощания с Александром Масляковым.

Фото: Piter.tv