  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Панихиду по морякам подводной лодки К-129 совершили в Николо-Богоявленском соборе
Сегодня, 10:41
220
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Панихиду по морякам подводной лодки К-129 совершили в Николо-Богоявленском соборе

0 0

Память о моряках навсегда останется в сердцах петербуржцев.

‎В Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида в память о моряках подводной лодки К-129. Об этом сообщается в Telegram-канале храма.

‎Панихида по морякам, трагически погибшим в Тихом океане 8 марта 1968 года, была отслужена 8 марта с благословения настоятеля, протоиерея Алексия Склярова.

‎Заупокойное богослужение провел протоиерей Григорий Евтушенко. В завершение панихиды отец Григорий обратился к собравшимся, отметив, что память о моряках навсегда останется в сердцах петербуржцев. Отправляясь в рискованное плавание и выполняя боевое дежурство, они ставили свои жизни под угрозу. 

‎Фото: Telegram / Николо-Богоявленский морской собор

Теги: панихида, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии