Панихиду по морякам подводной лодки К-129 совершили в Николо-Богоявленском соборе

Память о моряках навсегда останется в сердцах петербуржцев.

‎В Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида в память о моряках подводной лодки К-129. Об этом сообщается в Telegram-канале храма.

‎Панихида по морякам, трагически погибшим в Тихом океане 8 марта 1968 года, была отслужена 8 марта с благословения настоятеля, протоиерея Алексия Склярова.

‎Заупокойное богослужение провел протоиерей Григорий Евтушенко. В завершение панихиды отец Григорий обратился к собравшимся, отметив, что память о моряках навсегда останется в сердцах петербуржцев. Отправляясь в рискованное плавание и выполняя боевое дежурство, они ставили свои жизни под угрозу.

‎Фото: Telegram / Николо-Богоявленский морской собор