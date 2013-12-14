В Москве проходит церемония прощания с Александром Масляковым

Президент КВН скончался на 83-м году жизни 8 сентября.

В Москве проходит церемония прощания с ведущим КВН Александром Масляковым. Об этом сообщает "РИА Новости".

Церемония прощания проходит в здании "Планета КВН". На ней присутствуют генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина, а также заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов.

Напомним, Александр Масляков скончался на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября. На протяжении долгих лет карьеры он был президентом и ведущим КВН.

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Видео: Telegram / РИА Новости