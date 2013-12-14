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В Москве проходит церемония прощания с Александром Масляковым

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Президент КВН скончался на 83-м году жизни 8 сентября.

В Москве проходит церемония прощания с ведущим КВН Александром Масляковым. Об этом сообщает "РИА Новости".

Церемония прощания проходит в здании "Планета КВН". На ней присутствуют генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина, а также заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов.

Напомним, Александр Масляков скончался на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября. На протяжении долгих лет карьеры он был президентом и ведущим КВН.

Ранее мы сообщали, что стендап-комика Гаврилова посадили на 13 суток в Нижнем Новгороде.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: александр масляков, москва, церемония прощания
Категории: Лента новостей, Новости России,

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