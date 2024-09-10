Стендап-комика Гаврилова посадили на 13 суток в Нижнем Новгороде

Юмориста обвиняют в русофобских шутках во время его выступлений в Грузии.

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова посадили на 13 суток в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Telegram-канал "Оперативные сводки".

Отмечается, что комик был задержан 8 сентября перед выступлением на базе концертной площадки "DKRT". Ему дали 13 суток по административной статье о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Гаврилова обвиняют в русофобских шутках во время его выступлений в Грузии, в которых он высмеивал российских граждан и военных. Его ближайшие концерты в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону были отменены.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину, избившего в метро пассажира.

Видео: Telegram / Оперативные сводки