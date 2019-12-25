Юношу и девушку нашли мертвыми в автомобиле в Нижнем Новгороде

Молодых людей обнаружил сосед по гаражному кооперативу.

В Нижнем Новгороде 18-летнюю девушку и 19-летнего юношу находились без признаков жизни в автомобиле, припаркованном в гараже. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного Комитета.

Тела погибших нашел сосед по гаражному кооперативу. Криминалисты прибыли на место ЧП и осмотрели автомобиль. Видимых повреждений криминального характера на месте случившегося не нашли. Предварительной причиной гибели людей названо отравление угарным газом. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства трагедии. В СК также напомнили, что угарный газ не имеет цвета, вкуса и запаха, поэтому человек может не заметить отравления. Особенно опасно оставлять работающий двигатель автомобиля в закрытом помещении.

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Фото: СУ СК по Нижегородской области