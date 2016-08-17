Смольный выделит 1,3 млн рублей из бюджета на обучение кавээнщиков у звёзд Высшей лиги

Серия мастер-классов по актерскому мастерству и написанию шуток пройдет для молодых команд КВН до середины декабря

Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга направит 1,3 млн рублей на поддержку сообщества КВН в городе. Согласно данным портала госзакупок, средства пойдут на организацию пяти мастер-классов с участием не менее 20 кавээнщиков и приглашенных звёзд Высшей лиги.

В образовательную программу войдут занятия по написанию шуток, импровизации, актерскому мастерству и созданию музыкальных номеров. Для проведения мастер-классов будут привлечены сценаристы, редакторы и известные участники КВН, которые поделятся опытом с молодыми командами.

Мероприятия должны быть завершены до середины декабря 2025 года. Проект направлен на развитие юмористических навыков и профессиональный рост местных команд КВН, что соответствует стратегии поддержки молодежных инициатив в Северной столице.

