Ледовый дворец подал в суд на ансамбль Надежды Кадышевой

Иск почти на 2 млн рублей связан с июльским концертом "Золотого кольца" в Петербурге.

Ледовый дворец Санкт-Петербурга подал иск к ансамблю Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" на сумму 1,8 млн рублей. Согласно данным Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, ООО "Дворец спорта" требует взыскания долга с ООО "Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо"".

Исковое заявление было подано 13 ноября, однако подробности претензий не раскрываются. Известно, что основанием для иска стал концерт Надежды Кадышевой и её сына Григория Костюка, состоявшийся в Ледовом дворце в июле 2025 года.

Владельцами ответчика являются сама певица и её сын, а генеральным директором компании значится супруг артиста Александр Костюк. Представители сторон пока не комментируют судебный спор. Дело назначено к рассмотрению в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти в установленные сроки.

Ранее Piter.TV сообщал, что композитор Чертищев объяснил, почему Кадышева стала хедлайнером "Алых Парусов".

Фото: ВКонтакте / Григорий Кадышев