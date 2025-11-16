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Умерла вдова ведущего КВН и режиссер Светлана Маслякова
Сегодня, 16:29
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Умерла вдова ведущего КВН и режиссер Светлана Маслякова

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Своего мужа, основателя клуба КВН, она пережила почти на два года.

Скончалась Светлана Маслякова, режиссер программы КВН и супруга ведущего клуба Александра Маслякова. Об этом сообщили в международном союзе "Клуб веселых и находчивых".

В некрологе Маслякову назвали "великой женщиной-режиссером, чье имя стало символом КВН". Также она была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам. Причина смерти Светланы Масляковой не уточнялась.

Светлана Анатольевна прошла в КВН путь от ассистента до режиссера. В 1971 году состоялась свадьба с Александром Масляковым, они прожили больше пятидесяти лет.  После кончины отца творческое объединение "АМиК" возглавил  их сын Александр.

Президент КВН скончался на 83-м году жизни 8 сентября 2024 года. Миллионы зрителей смотрели передачу погибшего с 1964 года.

Фото: Magnific

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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