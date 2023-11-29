Миллионы зрителей смотрели передачу погибшего с 1964 года – КВН.

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего Александра Маслякова 8 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, всем, кому он был дорог. Губернатор Петербурга

Миллионы зрителей смотрели передачу погибшего с 1964 года – КВН. Также его отличала "гражданственность и глубокая преданность нашей стране".

Александр Масляков являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и основателем творческого объединения "АМиК".

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Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ