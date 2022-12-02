Команды КВН получат собственную площадку в Петербурге

В Петербурге насчитывается около тысячи активных участников сообщества КВН. Есть также болельщики, приезжающие поддерживать команды из других регионов.

В Санкт-Петербурге появится собственная площадка для команд Клуба веселых и находчивых (КВН). Здесь молодые артисты смогут организовывать встречи, праздновать события, проводить мастер-классы. Выбор помещения уже сделан, сообщил "Петербургскому дневнику" комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Это решение было озвучено накануне Международного дня КВН, который отмечается сегодня, 8 ноября.

В настоящее время в Петербурге действует несколько лиг КВН, аккредитованных творческим объединением "АМиК": официальная лига КВН "Санкт-Петербург", центральная лига международного союза КВН "Нева" и студенческая лига КВН "Фонтанка". Кроме того, регулярно проводятся творческие соревнования в учебных заведениях, школах и на предприятиях.

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный отмечает, что движение КВН набирает популярность среди молодежи. Оно привлекает как поклонников юмористических шоу, так и тех, кто хочет активно участвовать в культурной жизни города.

В Петербурге насчитывается около тысячи активных участников сообщества КВН. Есть также болельщики, приезжающие поддерживать команды из других регионов. Некоторые хотят сами вступить в команду, но пока не получили такую возможность. Богдан Заставный добавил, что в ближайшем будущем в городе откроется единая площадка для Клуба веселых и находчивых, где молодежь сможет встречаться, обмениваться опытом и готовиться к выступлениям.