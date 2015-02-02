Президент Федерации шахбокса Петербурга поделился секретами тренеров

Шахбокс, как видно из названия, объединяет элементы шахмат и бокса. Сначала спортсмены соревнуются за шахматной доской, а затем выходят на ринг.

Шахбоксеры из Петербурга завоевали 15 медалей различного достоинства на последнем чемпионате мира в Ереване. Этот успех стал возможен благодаря совместной работе настоятеля храма Святого Преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе, руководителя православного патриотического клуба ZOV священника Дмитрия Зубова и президента Федерации шахбокса Петербурга Евгения Климука. В интервью "Петербургскому дневнику" последний поделился своими мыслями о том, что делает шахбокс особенным видом спорта и чем он отличается от других видов единоборств и интеллектуальных игр.

Шахбокс, как видно из названия, объединяет элементы шахмат и бокса. Сначала спортсмены соревнуются за шахматной доской, а затем выходят на ринг. Победа возможна как посредством нокаута, так и мата. Появление шахбокса связано с голландским художником Ипе Рубингом, вдохновившимся комиксом Энки Билаля "Холодный экватор", где был изображен боксер, играющий в шахматы. В 2003 году была создана Всемирная федерация шахматного бокса, базирующаяся в Берлине, где также расположен самый крупный в мире клуб по шахбоксу.

Климук познакомился с этим спортом только в 2019 году. Его сразу заинтересовала концепция объединения интеллектуальной и физической сторон в одном виде спорта. Вскоре в Петербурге была организована Федерация шахбокса, и команды регионов начали участвовать в мировых чемпионатах. Уже на первом соревновании российская сборная завоевала командное золото, и с тех пор Россия считается лидером в этом виде спорта.

Климук отметил, что неизвестно, легче ли обучить боксёра игре в шахматы или шахматиста навыкам бокса. Всё зависит от индивидуальных способностей человека. Если у него отсутствует интерес к какому-либо виду спорта, ему будет трудно добиться успехов. Главное – наличие желания и мотивации.

На турнире в Армении российские спортсмены участвовали в чемпионате мира под национальным флагом и поднимались на пьедестал под звуки российского гимна. По мнению Климука, это стало возможно потому, что многие страны признают превосходство российских спортсменов. Несмотря на то, что шахбокс зародился в Германии, именно Россия теперь активно развивает этот вид спорта.