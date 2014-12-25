Уполномоченный по правам человека в Петербурге рассказала о работе с обращениями граждан, которые находятся в заключении

В социальной сети уполномоченного часто публикуются сведения о визитах Агапитовой в пенитенциарные учреждения.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова поделилась с "Петербургским дневником" информацией о работе с обращениями граждан, находящихся в заключении.

В социальной сети уполномоченного часто публикуются сведения о визитах Агапитовой в пенитенциарные учреждения. Люди, как правило, боятся этой темы и настороженно воспринимают Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) из-за частых новостей о ЧП и жизни за решеткой. Поэтому важно информировать общественность о реальном положении дел, уверена уполномоченный по правам человека в Петербурге.

К публикациям Агапитовой нередко поступают критические комментарии от граждан, недовольных повышенным вниманием к этому вопросу. Но заключенные и другие уязвимые группы, такие как больные или жители психоневрологических интернатов, тоже заслуживают внимания, считает она.

По данным прошлого года, доля обращений из пенитенциарной системы среди всех поступивших к уполномоченному составляет около 10-12%. Запросов по условиям содержания не так много, как в других регионах, несмотря на наличие женского СИЗО-5 с непростыми условиями.