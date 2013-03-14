Писатель Валерий Воскобойников будет похоронен в Комарово

Публицист скончался 6 сентября на 86-м году жизни от череды инфарктов.

Писателя Валерия Воскобойникова похоронят на кладбище в Комарово. О дате и месте прощания сообщат дополнительно, пишет "Петербургский дневник".

Напомним, публицист скончался 6 сентября на 86-м году жизни от череды инфарктов.

Валерий Воскобойников опубликовал десятки книг. Среди них – "Все будет в порядке", "Жизнь замечательных детей", "Оружие для победы", "Девочка, мальчик, собака" и другие. Он был удостоен премии правительства РФ за серию "Жизнь замечательных детей".

Ранее на Piter.TV: после концерта в Москве скончался музыкант петербургской группы Razmotchiki Katushek.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)