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Писатель Валерий Воскобойников будет похоронен в Комарово
Сегодня, 9:21
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Писатель Валерий Воскобойников будет похоронен в Комарово

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Публицист скончался 6 сентября на 86-м году жизни от череды инфарктов.

Писателя Валерия Воскобойникова похоронят на кладбище в Комарово. О дате и месте прощания сообщат дополнительно, пишет "Петербургский дневник"

Напомним, публицист скончался 6 сентября на 86-м году жизни от череды инфарктов. 

Валерий Воскобойников опубликовал десятки книг. Среди них – "Все будет в порядке", "Жизнь замечательных детей", "Оружие для победы", "Девочка, мальчик, собака" и другие. Он был удостоен премии правительства РФ за серию "Жизнь замечательных детей". 

Ранее на Piter.TV: после концерта в Москве скончался музыкант петербургской группы Razmotchiki Katushek. 

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)

Теги: валерий воскобойников, кладбище в комарово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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