В октябре в Петербурге спрос на квартиры в новостройках увеличился на 30%

Речь идет о 9 тыс. сделок по продаже квартир на первичном рынке.

В Петербурге в октябре текущего года вырос спрос на квартиры в новостройках на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Данными поделились аналитики "Петербургской недвижимости" 17 ноября.

Речь идет о 9 тыс. сделок по продаже квартир на первичном рынке. В частности, во Всеволожском районе заключено 23% от всех сделок, в Невском – 11%, а в Приморском – 10%. Отметим, что средняя цена "квадрата" в прошлом месяце составила 227 тыс. рублей.

Ранее эксперты в сфере недвижимости комментировали тенденцию.

На фоне СВО и частичной мобилизации многие люди отложили идею покупки жилья, в итоге сформировался отложенный спрос, который сейчас и реализуется. Кроме того, многие вернулись к квартирному вопросу на фоне роста курса доллара и ключевой ставки. Сейчас на сделки выходят те, кто получил одобрение еще до последнего повышения ставок. Алексей Лякин, директор агентства "Дорогая, я дома"

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)