В Петербурге продолжается расселение коммунальных квартир: в бюджете заложено 5,6 млрд рублей

Чтобы включить квартиру в программу расселения, все собственники или наниматели, а также члены их семей должны обратиться в районную администрацию по месту проживания.

Жители коммунальных квартир, включенных в перечень подлежащих расселению, могут получить социальные выплаты на строительство или покупку нового жилья. Однако для этого необходимо состоять на жилищном учете. Об этом напомнила пресс-служба Жилищного комитета.

Чтобы включить квартиру в программу расселения, все собственники или наниматели, а также члены их семей должны обратиться в районную администрацию по месту проживания. Важно учитывать, что процесс расселения проходит исключительно на заявительной основе.

Дополнительные разъяснения о порядке предоставления выплат можно получить в учреждении "Горжилобмен", подведомственном Жилищному комитету. Контакты для связи: ул. Броницкая, д. 32, тел: 576-00-00.

Как идет программа расселения?

По состоянию на 2008 год в Санкт-Петербурге насчитывалось около 116 тысяч коммунальных квартир, в которых проживало более 334 тысяч семей. С 2008 года удалось расселить порядка 58 тысяч квартир, что значительно улучшило жилищные условия для 136 тысяч семей.

С 2020 года еще около 9 400 коммунальных квартир перестали существовать в прежнем формате, и 24 900 семей получили возможность переехать в отдельное жилье.

На ближайшие три года городские власти заложили в бюджет 5,6 млрд рублей, направленных на дальнейшее расселение коммуналок. По прогнозам, к 2027 году планируется освободить около 6 тысяч таких квартир, что позволит улучшить жилищные условия для 12 тысяч семей.

Программа расселения остается важным направлением городской политики, помогая решить проблему многолетнего соседства в коммунальных квартирах и повышая качество жизни петербуржцев.

Фото: unsplash (Nguyen Dang Hoang Nhu)