МВД составило портрет участника мошеннических схем

В полиции рассказали о том, как аферисты используют свою "пехоту" для обмана граждан.

Российские правоохранительные органы составили типичный портрет участника мошеннических схем. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при полиции считают, что в большинстве случаев речь идет о молодых людях в возрасте от 17 до 25 лет, у которых нет высшего образования, а также о ранее судимых гражданах в возрасте 40 лет. Еще одной категорией стали приезжие иностранцы, которые аферисты нанимают в качестве курьеров денежных средств от жертв обмана к преступникам.

Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением. Отдельная, менее многочисленная категория – ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет. сообщение в Telegram-канале МВД

Полицейские уточнили, что пехотой мошенников являются курьеры. За последние десять дней по стране было установлено и задержано свыше 120 лиц, зарабатывавших деньги преступным путем, забирая и перевозя наличные средства, обманным путем полученные у граждан. В МВД добавили, что к типичным группам риска относятся студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники (таксисты, курьеры легальных служб доставки), а также лица, испытывающие нехватку финансовых средств. Многие подозреваемые не имеют судимости до своего первого задержания.

Задержаны налетчики на дом учредителя фирмы ритуальных услуг в Петербурге.

Фото: Piter.tv