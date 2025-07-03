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Задержаны налетчики на дом учредителя фирмы ритуальных услуг в Петербурге

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Злоумышленники похитили 4,6 млн рублей, было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ.

Полиция задержала налетчиков на частный дом на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 26 мая трое в масках ворвались в жилище, там находились 79-летний учредитель фирмы ритуальных услуг и его 75-летняя супруга. Их связали, хозяину дома надели пакет на голову и потребовали рассказать, где лежат ключи от сейфа и сколько в нем денег. Жертве раздробили пальцы на ноге молотком, мужчина дал требуемую информацию. Из гаража украли 4,6 млн рублей. Забрав мобильные телефоны, налетчики скрылись. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу и после оказания помощи отпустили. Было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ. 

Только 1 июля на севере города задержали троих участников нападения в возрасте от 34 до 48 лет. За четвертым пришлось ехать в Дагестан, его поймали в Махачкале. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала налетчиков на магазин на Кременчугской. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: волхонское шоссе, разбой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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