Задержаны налетчики на дом учредителя фирмы ритуальных услуг в Петербурге

Злоумышленники похитили 4,6 млн рублей, было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ.

Полиция задержала налетчиков на частный дом на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 26 мая трое в масках ворвались в жилище, там находились 79-летний учредитель фирмы ритуальных услуг и его 75-летняя супруга. Их связали, хозяину дома надели пакет на голову и потребовали рассказать, где лежат ключи от сейфа и сколько в нем денег. Жертве раздробили пальцы на ноге молотком, мужчина дал требуемую информацию. Из гаража украли 4,6 млн рублей. Забрав мобильные телефоны, налетчики скрылись.

Пострадавшего госпитализировали в больницу и после оказания помощи отпустили. Было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ.

Только 1 июля на севере города задержали троих участников нападения в возрасте от 34 до 48 лет. За четвертым пришлось ехать в Дагестан, его поймали в Махачкале.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала налетчиков на магазин на Кременчугской.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти