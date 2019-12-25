Савельев: время в пути по ВСМ из Москвы в Петербург составит 2 часа 15 минут

Планируется, что новые составы смогут развивать максимальную скорость до 400 км/ч, а эксплуатационная скорость движения поездов составит около 360 км/ч.

Путешествие между столицами страны по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) займёт лишь немногим более двух часов. Вице-премьер правительства России Виталий Савельев рассказал Владимиру Путину на встрече, что продолжительность дороги из Москвы в Петербург сократится до 2 часов 15 минут.

Планируется, что новые составы смогут развивать максимальную скорость до 400 км/ч, а эксплуатационная скорость движения поездов составит около 360 км/ч. Это существенно уменьшит время в пути и повысит комфорт пассажиров.

Также Савельев добавил, что до окончания 2028 года планируется ввести в эксплуатацию 28 скоростных составов, увеличивая их количество постепенно до 43 единиц к началу следующего десятилетия.

К 2030 году объем перевозок по новой линии ВСМ сможет достичь показателя минимум в 23 миллиона пассажиров ежегодно.

Ранее мы сообщили о том, что Путин запросил доклад по строительству ВСМ между Москвой и Петербургом.

Фото: РЖД