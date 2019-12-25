Путин запросил доклад по строительству ВСМ между Москвой и Петербургом

Глава государства обратился к вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой представить отчет о ходе реализации проекта высокоскоростной железной дороги.

В ходе совещания, 2 июля, с членами Правительства РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к заместителю председателя правительства Виталию Савельеву с просьбой доложить о текущем статусе проекта по возведению высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС.

Я просил коллег из правительства, из Минтранса, в том числе, к 1 июля подготовить проект и получить заключение Главгосэкспертизы по поводу строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Как работа-то идёт, Виталий Геннадьевич. Владимир Путин, президент России

Высокоскоростная железнодорожная линия Москва – Санкт-Петербург рассматривается как один из приоритетных инфраструктурных проектов федерального уровня. Предполагается, что маршрут позволит сократить время в пути между двумя крупнейшими городами страны, повысит транспортную мобильность и создаст предпосылки для социально-экономического роста в прилегающих регионах.

Ранее Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии.

Фото: официальный сайт президента России