Путин запросил доклад по строительству ВСМ между Москвой и Петербургом

В ходе совещания, 2 июля, с членами Правительства РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к заместителю председателя правительства Виталию Савельеву с просьбой доложить о текущем статусе проекта по возведению высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС.
Я просил коллег из правительства, из Минтранса, в том числе, к 1 июля подготовить проект и получить заключение Главгосэкспертизы по поводу строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Как работа-то идёт, Виталий Геннадьевич.
Владимир Путин, президент России
Высокоскоростная железнодорожная линия Москва – Санкт-Петербург рассматривается как один из приоритетных инфраструктурных проектов федерального уровня. Предполагается, что маршрут позволит сократить время в пути между двумя крупнейшими городами страны, повысит транспортную мобильность и создаст предпосылки для социально-экономического роста в прилегающих регионах.
Ранее Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии.
Фото: официальный сайт президента России
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