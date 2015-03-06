Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

По его словам, на Москву приходится около 60% внешнеторгового оборота республики.

Россия является главным экономическим партнером Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов двух стран.

По его словам, на Москву приходится около 60% внешнеторгового оборота республики. Глава государства уточнил, что в прошлом году товарооборот превысил 50 млрд долларов и тем самым обновил исторический максимум.

По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около 5 млрд долларов. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом.

Видео: kremlin.ru