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Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

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По его словам, на Москву приходится около 60% внешнеторгового оборота республики.

Россия является главным экономическим партнером Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания двенадцатого Форума регионов двух стран.

По его словам, на Москву приходится около 60% внешнеторгового оборота республики. Глава государства уточнил, что в прошлом году товарооборот превысил 50 млрд долларов и тем самым обновил исторический максимум.

По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – около 5 млрд долларов.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом.

Видео: kremlin.ru

Теги: белоруссия, владимир путин, партнерство, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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