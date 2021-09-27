Он подчеркнул, что на Западе постоянно говорят о планах "украсть" эти деньги.

Президент РФ Владимир Путин назвал заморозку российских золотовалютных резервов грабежом. Об этом он рассказал на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Глава государства напомнил, что значительный объем российских золотовалютных резервов был заморожен в западных банках. Он подчеркнул, что там постоянно говорят о планах "украсть" эти деньги. Путин добавил, что кражей считается тайное похищение имущества, а в данном случае речь идет об открытом грабеже.

Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платёжных систем, безусловно, ускорится и приобретет, без всяких сомнений, необратимый характер.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом.

Видео: kremlin.ru