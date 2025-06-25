Президент РФ Владимир Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом. Об этом он заявил на совещании о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов.
По словам главы государства, реализация проекта идет с 2018 года. Он подчеркнул, что создаются современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы. Путин отметил, что культурная жизнь должна стать более доступной для россиян.
Целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин провел рабочую встречу с Москальковой.
Видео: kremlin.ru
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