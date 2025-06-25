По его словам, культурная жизнь должна стать более доступной для россиян.

Президент РФ Владимир Путин назвал создание культурно-образовательных комплексов важным проектом. Об этом он заявил на совещании о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

По словам главы государства, реализация проекта идет с 2018 года. Он подчеркнул, что создаются современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы. Путин отметил, что культурная жизнь должна стать более доступной для россиян.

Целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел рабочую встречу с Москальковой.

Видео: kremlin.ru