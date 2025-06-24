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Путин провел рабочую встречу с Москальковой

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Главе государства представили ежегодный доклад о развитии системы защиты прав человека в стране.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства представили ежегодный доклад о развитии системы защиты прав человека в стране. Особое внимание омбудсмен уделила работе с участниками СВО и членами их семей. По словfм Москальковой, участники боевых действий получили льготы на поступление в высшие учебные заведения, но в случае, если они хотят получить второе среднее специальное образование, оно осуществляется за плату.

Ранее Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, татьяна москалькова, уполномоченный по правам человека
Категории: Лента новостей, Новости России,

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