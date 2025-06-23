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Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке

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Он подчеркнул, что агрессия против Тегерана не имеет никаких оснований и оправданий.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава иранского МИД прибыл в Москву с официальным визитом. Путин отметил, что позиция Москвы по поводу конфликта между Ираном и Израилем изложена МИД РФ. Он подчеркнул, что агрессия против Тегерана не имеет никаких оснований и оправданий.

У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что действия Запада привели к дестабилизации в мире.

Видео: kremlin.ru

Теги: аббас аракчи, ближний восток, владимир путин, мид ирана, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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