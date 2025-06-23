Путин обсудил с главой МИД Ирана обострение конфликта на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава иранского МИД прибыл в Москву с официальным визитом. Путин отметил, что позиция Москвы по поводу конфликта между Ираном и Израилем изложена МИД РФ. Он подчеркнул, что агрессия против Тегерана не имеет никаких оснований и оправданий.
У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что действия Запада привели к дестабилизации в мире.
Видео: kremlin.ru
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