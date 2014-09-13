Путин: действия Запада привели к дестабилизации в мире

По его словам, страны Запада пытаются "помешать становлению справедливого многополярного миропорядка".

Действия Запада привели к дестабилизации в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном письме участникам "Примаковских чтений".

Текст письма зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков. Путин отметил, что страны Запада пытаются "помешать становлению справедливого многополярного миропорядка". По его словам, западные государства намерены сохранить выгодную только им модель глобализации.

Ранее Путин оценил товарооборот между Россией и Бахрейном.

Фото: kremlin.ru