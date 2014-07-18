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Путин оценил товарооборот между Россией и Бахрейном

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Он уточнил, что рост торговли составил 15% по сравнению с прошлым годом.

Президент РФ Владимир Путин оценил товарооборот между Россией и Бахрейном. Об этом он заявил на встрече с сыном короля Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ. По словам главы государства, в первом квартале 2025 года наметилась положительная тенденция во взаимной торговле. Он уточнил, что рост составил 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС.

Видео: kremlin.ru

Теги: бахрейн, владимир путин, президент россии, товарооборот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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