Он уточнил, что рост торговли составил 15% по сравнению с прошлым годом.

Президент РФ Владимир Путин оценил товарооборот между Россией и Бахрейном. Об этом он заявил на встрече с сыном короля Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ. По словам главы государства, в первом квартале 2025 года наметилась положительная тенденция во взаимной торговле. Он уточнил, что рост составил 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС.

Видео: kremlin.ru