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Путин: Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС

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Глава государства назвал своего индонезийского коллегу главным гостем ПМЭФ.

Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Глава государства назвал своего индонезийского коллегу главным гостем Петербургского международного экономического форума. Он также отметил вступление Индонезии в БРИКС.

Мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин начал переговоры с лидером Индонезии.

Видео: kremlin.ru

Теги: брикс, владимир путин, индонезия, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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