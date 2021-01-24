Путин: Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС

Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Глава государства назвал своего индонезийского коллегу главным гостем Петербургского международного экономического форума. Он также отметил вступление Индонезии в БРИКС.
Мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин начал переговоры с лидером Индонезии.
Видео: kremlin.ru
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