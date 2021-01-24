Путин: Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС

Глава государства назвал своего индонезийского коллегу главным гостем ПМЭФ.

Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Глава государства назвал своего индонезийского коллегу главным гостем Петербургского международного экономического форума. Он также отметил вступление Индонезии в БРИКС.

Мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин начал переговоры с лидером Индонезии.

Видео: kremlin.ru