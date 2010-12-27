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Новый международный авиарейс соединит Петербург и китайский остров Хайнань
Сегодня, 6:46
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lesjasap

Новый международный авиарейс соединит Петербург и китайский остров Хайнань

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Китай запустит 13 новых авиамаршрутов на остров Хайнань.

Петербург и Москва получили новое авиасообщение с Китаем. на этот раз пассажирам дали возможность прямого перелета до административного центра провинции Хайкоу, острова Хайнань. Известно, что добраться до пункта назначения можно и из других российских городов. В общей сложности компания запустит новый рейс из 13 городов мира, включая Алма-Аты, Астану, Киев, Ригу, Мельбурн.

Сейчас дата открытия маршрута уточняется. На данный момент известно, что китайские власти хотят сделать Хайнань крупным международным курортом и портом свободной торговли.

Напомним, что в начале 2019 года в провинцию Хайкоу уже запускали пять маршрутов из Сиднея, Манилы и других городов. С первого мая на территории действует безвизовый режим в отношении 59 государств. В список входит и Россия. 

Теперь количество рейсов до острова Хайнань достигло 23.

Ранее Piter.tv писал о том, что самолет из Пекина запросил аварийную посадку в Петербурге.

Фото: Piter.tv
 

Теги: новый рейс, остров хайнань, пулково
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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