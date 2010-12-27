Самолет из Пекина запросил аварийную посадку в Петербурге

Посадка прошла успешно, пассажиры лайнера из Китая не пострадали.

Детали внештатной ситуации в петербургском аэропорту рассказали в портале 78.ru. Лайнер авиакомпании Hainan Airlines приземлился в Петербурге после запроса экипажа рейса на посадку на повышенной скорости. С целью предотвращения возможных происшествий в аэропорту собрали аварийно-спасательную команду, ожидавшую посадку самолет у полосы.

Самолет успешно приземлился на стоянку в Петербурге в 18:58 часов. Пассажиров высадили в терминал в штатном режиме.

Транспортная полиция уточнила, что самолет мог испытывать затруднения из-за заклинивания закрылка.

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