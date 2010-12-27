В Пулково рассказали о новых рейсах в зимнем расписании

Четыре рейса перекочуют из летнего расписания, также добавятся два новых.

Шесть новых направлений появится в зимнем расписании аэропорта Пулково. Четыре из них перекочуют из летнего, также добавятся два новых. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

В зимнем сезоне 2019/20 авиакомпания "Азимут" будет осуществлять рейсы в Элисту, S7 Airlines в Иркутск, Lucky Air в Куньмин, а лоукостер Wizz Air в Лондон. Кроме того, "Победа" начнет перевозить пассажиров из Пулково в Астрахань, а "Алроса" - в Новокузнецк.

Напомним, в течение первых 8 месяцев 2019 года рост пассажиропотока в Пулково составил 8,5 %. В 2020 году прогнозируется падение этой цифры до 7 %.

Фото: visit-petersburg.ru