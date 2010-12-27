Рост пассажиропотока в Пулково может замедлиться в 2020 году

По прогнозам специалистов, в следующем году ожидает рост порядка 7 %.

В 2020 году рост пассажиропотока в Пулково может замедлиться. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на слова заместителя генерального директора по коммерческой деятельности компании-оператора "Воздушные ворота Северной столицы" Евгения Ильина.

По прогнозам специалистов, в следующем году ожидается рост пассажиропотока порядка 7 %. За восемь месяцев текущего года он составил примерно 8,5-9. В абсолютных числах это значит, что за весь год Пулково обслужит чуть менее 20 млн пассажиров.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти заработали электронные визы для 53 стран.

Фото: Piter.tv