В Петербурге и Ленобласти заработали электронные визы для 53 стран

С сегодняшнего дня жители 53 стран смогут приехать в Петербург и Ленобласть по новому документу.

С первого октября в Петербурге начинает работу режим электронных виз для 53 государств. В этого дня иностранцы смогут посетить Петербург и ленинградскую область по новым правилам. Чиновники рассчитывают, что благодаря нововведению туристический поток в городе увеличится до 12 миллионов человек ежегодно. Сейчас же показатель составляет 8,5 миллионов путешественников.

Также электронные визы позволят продвигать новые виды туризма. Об инициативе рассказал глава Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев. В частности, это будет туризм выходного дня, городской туризм, праздничный и событийный. Он добавил, что продвижение также будет затрагивать всесезонный туризм, который включит в себя новогодние праздники, зимние каникулы, Масленицу.

Таможенники подготовили для иностранных гостей специальные памятки, которые позволят лучше ориентироваться в условиях предоставления и пользования электронными визами на территории Петербурга и Ленобласти. Известно, что максимальный срок пребывания по документу не превысит 8 дней, но использовать его можно в течение 30 дней. Въехать по новому документу можно через аэропорт "Пулково", Большой порт и Пассажирский порт Петербурга, через пункты в Ивангороде, Торфяновке, Брусничном и Светогорске.

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Фото: Piter.tv

